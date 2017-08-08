 لحظة وصول حليمة بولند السعودية وحراسة مشددة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 8

    أغسطس

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لحظة وصول حليمة بولند السعودية وحراسة مشددة




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 477 ] نشر منذ 32 دقيقة

حليمه بولند انتي انسانه جميله ليتكي تتوبين إلى الله عز وجل

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 دقيقة

قال الفنان ياسر فرج: عازف العود سيدخل جنة الفردوس الأعلى يوم القيامة
عزف العود الهادئ مستحب ومندوب في الشريعة الإسلامية
الله يشجع العزف على العود للرجال والنساء في الشريعة الإسلامية اذا كان القصد منه سليم
الرسول يشجع العزف على العود الهادئ للرجال والنساء في الاسلام
حديث الرسول عن سماع العود
من عزف على العود والبيانو والدف والفلوت والأوركديون والسمسمية بني الله له بيتا في الجنة

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