" ديب موجي " شرطي آلي يلاحق المغردين - صحيفة صدى الالكترونية

” ديب موجي ” شرطي آلي يلاحق المغردين
في محاولة لمواجهة الخطاب العدائي، طور باحثون أميركيون تقنية جديدة يمكنها تحليل التغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتوصل إلى اللغة العدائية التي تسخر من الآخر وذلك بعدة لغات.
فقد ابتكر الباحثون بمعهد ماساتشوستس التكنولوجي بالولايات المتحدة روبوتًا قادرًا على فهم ما إذا كانت التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تميل إلى السخرية أو الاستهزاء أو الاستخفاف بالآخرين.
وتمكن الباحثون من تطوير خوارزمية جديدة تمكن الروبوتات من ترجمة منشورات مواقع التواصل الاجتماعي لتكشف وترصد ما إذا كان هذا المستخدم أو ذاك يسخر من آخر.
وتمكن الروبوت الذي يدعى DeepMoji، الذي يستند في عمله على الذكاء الاصطناعي من تحليل 1.2 مليار تغريدة على تويتر لفهم أشهر 64 “ إيموجي ” مستخدمة داخل تلك التغريدات والمغزى الحقيقي، الذي يقصده المستخدمون.
وقال الباحثون في المعهد إن الشبكة العصبية الاصطناعية تعلمت العلاقة أو الارتباط بين نوع معين من اللغة والرمز التعبيري المستخدمين داخل المنشورات.
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6531 ] نشر منذ 21 دقيقة
والله هـ الإيموجي مشكلة🤔 ، نتعامل معاها بحذر يخاف الواحد يستخدم رمز يعني به شئ ع حسب فهمه والآخرين يفهمون شئ ثاني.
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13585 ] نشر منذ 16 دقيقة
ركزو في دراستكم على العالم العربي
بتلقون بلاوي😊
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9070 ] نشر منذ 14 دقيقة
طيب شالفايده 😅☺ !!
خرابيططط
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6531 ] نشر منذ 9 دقائق
👈🏼😳 مفهي
👈🏼🤓خبل
👈🏼😬متقبل شئ ع مضض
👈🏼😑لا أرى لا أتكلم
👈🏼😩يتألم
👈🏼😡معصب
👈🏼😤طول ف البكاء لحد ماظهرت
👈🏼😈جني
👈🏼😎غامض
~
التحليل حسب فهمي😂
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 477 ] نشر منذ 4 دقائق
هههههههههههه