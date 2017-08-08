فيصل بن خالد يشهد حفل خميس مشيط اليوم بمركز الحضاري - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

يشهد أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز اليوم الحفل كبير الذي تقيمه محافظة خميس مشيط بمركز الأمير سلطان الحضاري ،ويتخلل الحفل أوبريت وطني بعنوان ” شب وملك ” من كلمات الشاعر فهد الشهراني ، أداء الفنان رامي عبدالله ، والفنان فهد العمري ، وكلمة لمحافظ خميس مشيط ، وعرض فلم مرئي عن خميس مشيط ماضي وحاضر ومستقبل مزود بتصوير جوي ، ويصحب الحفل ألعاب نارية .

حفل محافظة خميس مشيط

وبين محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط في تصريح صحفي ” أن تستعد لزيارة الضيف الكبير أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد الذي يشرف حفل المحافظة ويأتي هذا الحفل ضمن فعاليات وبرامج الصيف ، وتزامنا مع أبها عاصمة السياحة العربية 2017 م، وأضاف أن الحفل يأتي ضمن جهود أمير منطقة عسير ونائبه الأمير منصور بن مقرن في تنوع الفعاليات في المنطقة وخدمة السايح القادم للمنطقة .

أوبريت ” شعب وملك “

وبين ابن مشيط أن الحفل يتخلله كلمة وقصيدة شعرية ، وأبريت وطني ” شعب وملك ” من إداء الفنان رامي عبدالله والفنان رامي عبدالله ، والفنان فهد العمري كلمات فهد الشهراني ، وهو عبارة عن لوحات فنية ، عبارة عن أربع لوحات غنائية تكون الأولى عن الوطن و اللوحة الثانية ترحيب أصحاب السمو الملكي الأمراء واللوحة الثالثة عن جنودنا المرابطين، واللوحة الرابعة عن الوطن والملك وولي العهد .

دعوة عامة للحضور

ويستمل الحفل على ألعاب نارية ، ومسيرة للخيول ، ونقل مباشر من قناة الثقافية للحفل وتغطية التلفزيون السعودي ، وتكريم للجهات الراعية والجهات المشاركة .

وأشاد ابن مشيط بالجهود التي تذلها لجنة المشرفة على الحفل والجهات المشاركة من جميع القطاعات وخصوصا البلدية التي عملت ليل نهار لإنهاء لتجهيز مقر الاحتفال ، وكذلك الجهات المشاركة لنجاح الاحتفال من بينها الغرفة التجارية .

وبين ابن مشيط أن الدعوة مفتوحة للجميع لحضور الحفل من العوائل والشباب وقد خصص للعوائل مكان مستقبل يتسع لإعداد كبيره من الجمهور ، كذلك خصص لشباب وأخرى مجهزة للحضور .

جهود البلدية

من جانب أخر أكد رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي أن البلدية قامت ببناء وتجهيز المركز الحضاري ليتسع لأكثر من ١٠ آلاف زائر في وقتٍ واحد، ويشمل المركز منطقة عرض يمكن استخدامه للعروض العسكرية وعروض الخيل والألعاب النارية .

وكذلك منصة عرض مجهزة لإقامة الاحتفالات الشعبية و مركز صالات ملكية مجهزة لاستقبال كبار المسئولين من المنطقة وخارجها وإقامة المآدب والاجتماعات الرسمية.

وجهز البلدية المركز بالخدمات الرئيسية فيما يتعلق بالإنارة ودورات المياه وأماكن الجلوس وتم تخصيص موقع للنساء تم تنظيمه باستقلالية تامة وخصص للعوائل .

شباب المحافظة

وبين ممثل محافظة خميس مشيط في مجلس شباب منطقة عسير ومخرج حفل خميس مشيط خالد بن سعيد بن مريط أن حفل مهرجان خميس مشيط جاء إيمانا منا كشباب من أبناء المحافظة بدورنا تجاه العمل السياحي النوعي والمختلف، وتجاه وطننا ومنطقتنا و محافظتنا على وجه الخصوص.

ويبرز مكامن الإبداع لدى أبناء المحافظة عبر مساهمتهم ومشاركتهم في هذا الحفل، إذ ستتجلى إبداعاتهم أمام الحضور ، والذي سيشرفنا فيه المحفز الأول لكل شباب المنطقة الأمير فيصل بن خالد .

وجاء هذا الحفل بجهود استمرت عدة أيام ساهم معنا في تجهيزات هذا الحفل من منسوبي بلدية محافظة خميس مشيط وشرطة محافظة خميس مشيط وجميع الدوائر الحكومية ، ولجنة أهالي محافظة خميس مشيط ممثلة في الشيخ عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط ، والغرفة التجارية الصناعية بابها ومؤسسة محمد الجربوع ووكالة العطاف.