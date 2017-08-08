⁠⁠⁠⁠⁠" عمل وادي الدواسر " يضبط وافداً حاول التحايل على قرار توطين الاتصالات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نفذ مكتب عمل محافظة وادي الدواسر، حملة ميدانية مشتركة برفقة الجهات الشريكة على المحلات التجارية بالمحافظة لمتابعة التزام اصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة لسوق العمل، وأسفرت عن ضبط وافد يمارس الاتجار بأجهزة الاتصالات وملحقاتها في أحد المحلات المخصصة لبيع الأواني المنزلية في محاولة منه للتحايل على قرار توطين قطاع الاتصالات وقصر العمل فيه على السعوديين والسعوديات ، اذ قام بتخبئة الاجهزه داخل احدى ثلاجات التبريد بالمحل .

وفي هذا الصدد قال مدير مكتب عمل وادي الدواسر مناحي القحطاني : إن حملات المكتب التفتيشية مستمرة ومتواصلة بلا توقف وستشمل جميع المحال التجارية والمنشآت بالمحافظة ، مشدداً على أنه لا تهاون مع مخالفي قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

وفي اطار متصل كشفت الجولات التفتيشية في محافظتي الخرج والمجمعة التزام أصحاب المحال بقرار توطين قطاع الاتصالات اذ لم يتم ضبط اي مخالفه .