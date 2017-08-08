⁠⁠⁠⁠⁠بدء القبول والتسجيل في كلية التقنية العالمية للبنات بالخرج - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أعلنت كلية التقنية العالمية للبنات بالخرج، بدء القبول والتسجيل للفصل الأول من العام التدريبي 1438 – 1439هـ، وذلك عبر رابط القبول الإلكتروني www.ic.edu.sa ، ويستمر القبول حتى الثلاثين من شهر ذي القعدة الجاري.

ودعت الكلية الطالبات الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق عبر الموقع الإلكتروني، وتحري الدقة في إدخال البيانات، حيث سيتم إرسال ترشيح القبول عبر رسائل(SMS) على أرقام هواتف الاتصال في استمارة القبول الإلكتروني لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمات بمقر الكلية في حي المصيف شرق مدينة السيح.