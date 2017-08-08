بالصور.. " بقعة زيت نخيل " تغلق 13 شاطئاً في هونج كونج - صحيفة صدى الالكترونية

هونج كونج(صدى):

أغلقت هونج كونج 13 شاطئا بعد أن جرفت الأمواج كتلا رغوية كريهة الرائحة من بقعة زيت نخيل إلى الشواطئ في أحدث كارثة بيئية تتعرض لها مياهها الإقليمية.

وأغلقت المدينة التي تخضع لسيطرة الصين شاطئين في جنوب هونج كونج اليوم الثلاثاء ليرتفع مجموع الشواطئ المغلقة إلى 13 وذلك بعد تصادم بين سفينتين عند مصب نهر بيرل، وقالت حكومة هونج كونج إن سلطات البر الصيني لم تبلغها بتصادم السفينتين سوى بعد يومين من وقوع الحادث. وقالت وسائل إعلام إن التصادم حدث يوم الخميس.

وأثار التسرب غضب بعض السكان المحليين ودعاة حماية البيئة ويأتي بعد عام من وصول جبال من القمامة جرفتها المياه إلى شواطيء هونج كونج. وتشير علامات وعبوات القمامة إلى أنها أتت من البر الصيني الرئيسي.

ويأتي الحادث الأخير في ذروة موسم الصيف حيث تمتلئ الشواطئ والجزر البعيدة عن مراكز المدن بالزوار خاصة في عطلات نهاية الأسبوع.