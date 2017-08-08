بالفيديو والصور.. رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة استعدادا للحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رفعت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الثلاثاء، الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار (3) أمتار تقريباً وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع .

وغُطي الجزء المرفوع من الكسوة بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين من جميع جهات الكعبة المشرفة، بمحيط 47 متراً، وستعاد الكسوة إلى ما كانت عليه بعد انتهاء موسم الحج.

وتأتي هذه العادة السنوية في إطار الحفاظ على الكسوة من التعرض للتمزيق أو قطع أجزاء منها خلال موسم الحج، ويشرف على رفع الكسوة فنيون متخصصون من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.