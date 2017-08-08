سفراء فلسطينيون: أمر خادم الحرمين باستضافة ألف حاج رسم البهجة علي أسر ذوي الشهداء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

عبّر سفراء فلسطين لدى المملكة العربية السعودية ودولة الأردن عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على الأمر الكريم باستضافة ألف حاج من ذوي الشهداء وأسرهم لأداء مناسك الحج لهذا العام 1438هـ ،مؤكدين بأن هذا الأمر بث البهجة والفرحة في نفوس أسر ذوي الشهداء وأن هذا ليس بمستغرب على خادم الحرمين الشريفين الذي يسكن في كل قلب فلسطيني .

وقال سفير فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، أن الأمر الكريم الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله باستضافة ألف من أبناء الشعب الفلسطيني من ذوي الشهداء وأسرهم لأداء مناسك الحج لهذا العام 1438هـ للعام التاسع على التوالي بأنه ليس غريب على خادم الحرمين الشريفين حفظه الله _ ،الذي أدخل البهجة والسعادة في نفوس أسر ذوي الشهداء ،وهذا استمرار وتواصل لسنوات تلت مواقف الوفاء والعز والشموخ والكبرياء لخادم الحرمين الشريفين عندما يقدم لفلسطين ألف حاج لحج بيت الله وأداء الفريضة الخامسة.

وقدم سفير فلسطين لدى المملكة، كل الشكر والامتنان والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز _حفظهما الله، وللشعب السعودي النبيل تلك المواقف الخالدة والنبيلة.

فيما أعرب سفير دولة فلسطين في الأردن الأستاذ عطا الله خيري عن بالغ الشكر والتقدير والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم باستضافة ألف حاج من ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وأضاف سفير دولة فلسطين في الأردن، بأن هذه المكرمة وللفته الأخوية الإنسانية التي خص بها خادم الحرمين الشريفين أبناء الشعب الفلسطيني إكراماً وتقديراً لأسر الشهداء ،وأن هذه المكرمة سيكون لها أكبر الأثر في نفسوهم رغم ظروفهم الصعبة التي يمرون بها في ظل الاحتلال الاسرائيلي.