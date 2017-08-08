بالصور.. زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب مقاطعة سيتشوان الصينية - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

أعلن المركز الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالا بقوة 6.5 درجات ضرب مساء الثلاثاء، مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين، فيما أظهرت الصور والمقاطع المتداول وقوع إصابات وأضرار وخسائر مادية .

وقد وقع الزلزال في الساعة 19،20 بالتوقيت المحلي (13،20 ت ج) في مقاطعة سيتشوان، في منطقة قريبة من منطقة أخرى في المقاطعة نفسها ضربها زلزال بقوة ثماني درجات في عام 2008 وأوقع 87 ألف ضحية بين قتيل ومفقود.