بالصور.. زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب مقاطعة سيتشوان الصينية - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب مقاطعة سيتشوان الصينية
أعلن المركز الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالا بقوة 6.5 درجات ضرب مساء الثلاثاء، مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين، فيما أظهرت الصور والمقاطع المتداول وقوع إصابات وأضرار وخسائر مادية .
وقد وقع الزلزال في الساعة 19،20 بالتوقيت المحلي (13،20 ت ج) في مقاطعة سيتشوان، في منطقة قريبة من منطقة أخرى في المقاطعة نفسها ضربها زلزال بقوة ثماني درجات في عام 2008 وأوقع 87 ألف ضحية بين قتيل ومفقود.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 477 ] نشر منذ 2 ساعتين
من علامات الساعه كثرة الزلازل