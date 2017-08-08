الأمير خالد بن عبدالله يوجه رسالة لجماهير الأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

طالب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز عضو شرف النادي الأهلي الجماهير الأهلاوية بالوقوف مع ناديها مع قرب انطلاق الموسم الرياضي الجديد مشددا على دورها المعنوي وأهمية تواجدها في المدرجات .

ونوه سموه بالمستجدات التي تفرض على المتابع التأني في إصدار الأحكام وعدم التعجل في النقد أو إعطاء تصور نهائي للعمل التدريبي أو ناتج آداء العناصر التي تعاقد معها الأهلي مؤخرًا حسب معطيات منطقية تمثلت في التعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة الأوكراني سيرجي ريبروف يحتاج إلى مساحة من الوقت لتطبيق استراتيجيته الفنية بعد ثلاث سنوات أمضاها الفريق مع السويسري كريستيان جروس تخللها حضور وجيز المدة للبرتغالي جوميز، وهذه التراكمات الفنية واختلاف مناهج التدريب بحاجة إلى وقتٍ كافٍ للتطبيق وليس من العدل إطلاق الأحكام والتصورات والتوقعات قبل منح ريبروف وجهازه الفني فرصة كافية يستطيع من خلالها الوصول إلى أهدافه مع الإدراك بأن الأندية الجماهيرية وخاصة لدينا لديها ثقافة سائدة وعاطفة تجاه كل تجربة ماضية ناجحة وربطها بالحاضر وعقد المقارنات بين هذه التجارب.

وردا على سؤال يتعلق بالتعاقدات الجديدة أكد سموه أنها أتت وفق رؤية فنية لتدعيم خطوط الفريق مستدركا بالقول أن اللاعبين الأجانب الذين يأتون للدوري السعودي يحتاجون للوقت للتأقلم والانسجام بحكم اختلاف البيئات والمجتمعات والتقاليد.

وطالب سموه لاعبي الأهلي بالتجاوب مع تعليمات المدرب وتوجيهاته وتطبيق منهجه التكتيكي واستراتيجيته الفنية لأن النجاح في النهاية هو معادلة تشترك فيها كل أطراف العمل مع الالتزام بمظاهر السلوك القويم والانضباط الفني والأخلاقي والاحترافية في القيام بالواجبات ، مبديا ثقته بأن يكون لاعبو الأهلي على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم ، ومثمنا في نفس الوقت الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإدارة برئاسة الأمير فهد بن خالد منذ تسلمها مهامها.

وتمنى الأمير خالد في ختام حديثه أن يوفق الأهلي في مشواره الآسيوي وفي باقي المنافسات مع كل هذه التغييرات الحتمية التي يشهدها الفريق الكروي الأهلاوي مما يوجب على الجماهير الأهلاوية المعروفة بوفائها تقدير هذه الظروف والتغييرات ومساندة اللاعبين في الملاعب معنويا .