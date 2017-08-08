إغلاق 4 محال مخالفة ومصادرة 21 ألف عبوة كحل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة حملة موسعة مساء أمس على منطقة المسفلة شملت محلات بيع الخردوات التي خالفت أنشطتها المرخصة.

شملت احملة محلات بيع الخردوات التي تبيع المخاليط العشبية والأدوية دون تراخيص، حيث تم ضبط أكثر من 19 محلاً مخالفاً، أغلقت منها أربعة محلات لوجود محظورات عشبية وطبية تؤثر سلبًا على صحة الإنسان، كما تم ضبط ومصادرة أكثر من 21 ألف عبوة كحل من نوع راني والأثمد والحرمين المخلوطة والتي تحتوي على مادة الرصاص التي تسبب تلفاً لشبكية العين.

كما تم ضبط أكثر من 13.500 عبوة مخاليط وأعشاب جنسية وأعشاب لأمراض القلب والكبد والقولون والسكر والبهاق جميعها ادعاءات طبية، ومصادرة 140 عبوة مخلوط عشبي يحمل ادعاءً بأنه للإنجاب، بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من حجر (الفك) الذي يدعي مروجوه أنه لفك السحر والزواج والطلاق، وتمت إحالة العمالة المخالفة للجهة المختصة وإغلاق المحلات لمدة 15 يومًا.