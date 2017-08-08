سفير المملكة بالرباط يحضر توديع فوج الحجاج المغاربة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

حضر سفير خادم الحرمين بالمغرب، الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجة، اليوم، حفل توديع الفوج الأول من الحجاج المغاربة المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام وذلك بمطار الرباط.

وتلا وزير الأوقاف المغربي كلمة ملك المغرب الملك محمد السادس للحجاج المغاربة حيث دعا الملك حجاج بلاده إلى التحلي بالحكمة والتسامح وحسن المعاملة والتركيز على أداء شعائر ومناسك الحج والالتزام بأحكامه وواجباته.

وأشاد ملك المغرب خلال الكلمة بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانيات مادية ومعنوية من أجل راحة الحجيج.