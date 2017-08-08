الخميس.. ندوة علمية بعنوان "حقيقة التوسل وبيان المشروع منه والممنوع" - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض، ندوة علمية بعنوان: ” حقيقة التوسل وبيان المشروع منه والممنوع ” ، يوم الخميس الثامن عشر من شهر ذي القعدة الجاري 1438 هــ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله ــ رحمه الله ــ (الجامع الكبير) وسط مدينة الرياض، وذلك بعد صلاة المغرب.

ويشارك في الندوة فضيلة الشيخ سعود بن زيد المانع، وفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد الشعلان.

وسيقوم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بحي العزيزية في مدينة الرياض ــ بإذن الله تعالى ــ بنقل حي ومباشر للمحاضرة على شبكة المعلومات الدولية عبر موقع (periscope.tv/jaliatalazizia).