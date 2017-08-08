بالصور.. فرقة أطفال ومواهب تثير اعجاب الحضور في مهرجان خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

بحضور الامير عبدالله بن ناصر وأمام عدد كبير من زائري مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه ، قدمت فرقة أطفال ومواهب على مدى يومين العديد من الاستعراضات المميزة والتي نالت على استحسان سموه وجميع الحاضرين .

وقدم الأمير ” عبدالله بن ناصر ” شكره لأمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد ولنائبه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن على ما يقدمونه للسياحه في منطقة عسير عامة وأبها خصوصاً وما وصلت لأن تكون عاصمة للسياحة العربية الا بفضل جهودهم .

وأضاف انا اليوم في مهرجان خميس مشيط من أجل الوقوف بنفسي على المهرجان ولمتابعته عن قرب ولمعرفه ما يرغب الجيمع في توفيره للمهرجان وانا مستعد لتوفيره من أجل اسعاد وأمتاع زوار المهرجان .

وتطرق سموه في حديثه إلي انه سيكون بإذن الله متواجد دائما في منطقة عسير وللمشاركة في مهرجانات المنطقة .

وأوضح قائد فرقة أطفال ومواهب ” ابراهيم ابو جبل ” ، أن حضور سموه في ليلة العرض الاولى هو دعم كبير لجميع العاملين في الفرقة ، وأضاف ان هذه الليلتين نقلت في بث مباشر عبر قناة أطفال ومواهب وتابعها اكثر من 50 مليون مشاهد ومشاهدة في مختلف أرجاء الوطن العربي.

كما شاركت مجموعة نجوم السعادة الترفيهية في تقديم العديد من الفقرات المميزة بقيادة الكابتن احمد سلامي ، وقامت في نهاية الليلة الثانية تكريم جميع افراد طاقم عمل فرقة اطفال ومواهب وتقديم لفراشات نجوم السعاده عمل مميز في البث المباشر .

يذكر أن مهرجان خميس مشيط من ضمن المهرجانات التي ترعاها مؤسسة الامير ” عبدالله بن ناصر ” والتي تحظى بمتابعة سموه .