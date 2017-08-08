المفتي يحذر من خطورة تناقل المعلومات المغلوطة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حذّر مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل شيخ، من خطورة الأثر السلبي على المجتمع جراء تناقل المعلومات دون تحرٍ ودون معرفة مصدرها الأساسي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، بمقر الرئاسة بالطائف، عددًا من طلاب ملتقى الأخوة بحلقات مركز الأشراف بالحوية التابعة لجمعية ” فرقان ” ، وعددًا من طلاب نادي جامعة الإمام محمد بن سعود في المعهد العملي بالمحافظة.

وحث المفتي الطلاب على الجد والاجتهاد وطلب العلم الشرعي الذي أساسه وأصله حفظ القرآن الكريم وإتقانه وفهمه وتدبره والعناية به، كما أوصاهم بالجد والاجتهاد في التحصيل العلمي في مدارسهم.