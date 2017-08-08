أوقاف الراجحي تنفذ برنامج التكافل لـ 410 أسر من الفقراء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نفذت إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي، برنامج التكافل الاجتماعي، لتأمين السكن لـ (410) أسر من الفقراء والأيتام والأرامل بالتعاون مع ‏‏(84) جمعية خيرية في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، أن برنامج إدارة أوقاف صالح الراجحي للتكافل الاجتماعي يعد من البرامج التي تجسد الأعمال الخيرية المتنوعة التي ‏تقوم بها إدارة الأوقاف وفقاً لحاجات المستفيدين.

وأشار ” الراجحي ” إلى أنه من خلال هذا البرنامج يتم سداد الإيجارات عن الأسر المحتاجة لمدة عام، والذين يتم ترشيحهم من قبل الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق المملكة لهذا العام.

وأكد ” الراجحي ” أن التكلفة الإجمالية لبرنامج إدارة أوقاف صالح الراجحي للتكافل الاجتماعي بلغت في السنوات الماضية ما يزيد عن (29) مليون ريـال شملت مساعدة أكثر من (8) آلاف أسرة بمختلف مناطق المملكة.