⁠⁠⁠⁠⁠" اليماني " : إلغاء الرحلة الداخلية قبل 7 أيام يوجب استرجاع قيمة التذكرة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلن أخصائي حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني ” عادل بن محمد اليماني ” ، بأنه يحق للمسافر في حال أُلغيت الرحلة الدولية قبل 14 يومًا استرجاع قيمة التذكرة كاملة أو الجزء المتبقي منها مع تعويض 100% من قيمة التذكرة.

وقال ” اليماني ” : في حالة إلغاء الرحلة الداخلية قبل سبعة أيام يتم استرجاع قيمة التذكرة كاملة أو الجزء المتبقي منها مع تعويض 100% من قيمة التذكرة.

وتابع: تختلف شروط وأحكام تذاكر الطيران من ناقل جوي إلى آخر، لذلك يجب على المستهلك الاطلاع على الشروط قبل الدفع، وهناك ” تعويضات للمستهلك ” في حال ألغيت الرحلات الداخلية أو الدولية من قبل الناقل الجوي.

واختتم بالقول: في حالة إتلاف الشحنة أو فقدانها يتم تعويض المستهلك وفقًا للشروط والأحكام، ويمكن تقديم الشكوى عبر الرقم 8001168888- حماية حقوق العملاء.