دنيا بطمة تُثير غضب جمهور نجمات الخليج بتصريحاتها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة ، غضب العديد من جمهور نجمات الخليج بتصريحاتها لوسائل الإعلام خلال حوار صحفي معها .

حيث أكدت بطمة خلال أول ظهور إعلامي لها بعد شهرين من ولادتها لطفلتها ” غزل ” ، أنها تعتبر الأعلى أجراً في الخليج من بين مطربات المغرب العربي ونجمات الخليج متجاهلة نسبة كبيرة من نجمات الفن الأشهر منها وأكثر نجومية، وأنها الأكثر طلباً في حفلات الأعراس للعائلات الخليجية.