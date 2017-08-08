بالفيديو والصور.. تواجد أمن الدولة داخل حي المسورة بعد تطهيره - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

كشفت لقطات حديثة تواجد قوات أمن الدولة داخل دهاليز حي المسورة المهجور ببلدة العوامية في محافظة القطيف بعد تمشيط معظم الحيّ الذي كان الإرهابيون يستغلونه لتخزين الأسلحة والمتفجرات.

وأظهر الفيديو تواجد عدد من كبار ضباط قوات أمن الدولة داخل الحيّ الذي دارت فيه خلال الأسابيع الماضية مواجهات بين قوات أمن الدولة ومجموعة من الإرهابيين والمطلوبين الذين تمكن رجال الأمن من القضاء على عدد منهم.

وأكدت مصادر العثور على مصنع استخدمه المطلوبون لتجهيز القذائف والعبوات الناسفة، حيث عُثر فيه على كمية كبيرة من الذخيرة.

وكانت الحملة الأمنية بدأت بعدما حاول الإرهابيون تعطيل جهود إمارة المنطقة الشرقية في تنفيذ مشروع تنمية الحيّ وتطويره وهاجموا الآليات الخاصة بالشركات المنفذة للمشروع بالأسلحة، فأخذت قوات الأمن على عاتقها القضاء على الإرهابيين لحماية المدنيين وتنفيذ مشروعات التطوير.