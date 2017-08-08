 بالفيديو.. مدير مدرسة يعنف تلاميذه بدعوى غرس الأنضباط - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 8

    أغسطس

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بالفيديو.. مدير مدرسة يعنف تلاميذه بدعوى غرس الأنضباط

بالفيديو.. مدير مدرسة يعنف تلاميذه بدعوى غرس الأنضباط
نيودلهي(صدى):

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمدير مدرسة في الهند، يضرب التلاميذ بلا هوادة وبشكل عنيف في مدرسة في مدينة فافماو بشرق الهند.

أظهر الفيديوالتلاميذ وهم يتألمون ويصرخون في حين يواصل المدير ضربهم، على الأيادي والأصابع حتى أغمي على بعضهم.

وتوجه الأباء بالشكوى للسلطات المحلية، مما عرضهم لضغوط من المدرسة والشرطة والسلطات المحلية لسحب شكاواهم.

وقال معلم يدعى ” اشيش توياري ” إن التلاميذ يتعرضون للضرب بشكل منتظم بحجة غرس الانضباط مما أضاع وظيفته نتيجة نشر الفيديو على مواقع التواصل وهو الآن يتخذ إجراءات ضد السلطات والمدرسة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1199 ] نشر منذ 13 دقيقة

لكم اللحم ولنا العظم
لا يعرفها إلاّ من عاش
في الزمن الجميل😅😅

[ عدد التعليقات: 1640 ] نشر منذ 4 دقائق

صِدَقت يا عزيزي ↩ابو تركي .😅
قالها الولد الله يرحمه للمدرسين يوم وداني المدرسه .😥😥.

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