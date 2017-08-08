ألمانيا: ما حدث للبيض عمل إجرامي - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

قال وزير الزراعة الألماني، اليوم الثلاثاء، إن تلوث ملايين البيض بمبيد حشري، يحتمل أن يكون ضارا، سببه عمل إجرامي.

وأكد الوزير كريستيان شميت لتلفزيون ” إيه.آر.دي ” ، ” إنه عمل إجرامي، هذا واضح جدا ” ، ولم يفصح الوزير عن تفاصيل أخرى.

وشدد شميت، إن من المفترض ألا يتواجد البيض الملوث في المتاجر الألمانية الآن.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية فبرونيل مبيدا حشريا متوسط السمية، وتقول إن كميات كبيرة منه قد تحدث تلفا في أعضاء الجسم، وتتبعت السلطات الهولندية والبلجيكية مصدر المبيد، وربطته بمورد منتجات تنظيف في هولندا.