⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. تصنيع نسخة 720S المقلدة من الليجو - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قررت ماكلارين تصنيع نسخة 720S الجديدة ولكن في صورة نسخة مقلدة مصنوعة من الليجو بالحجم الكامل لسيارة وقد استغرق العمل فيها 2000 رجل ساعة كما تأتي باطارين من المعدن موضوعين علي أرضية من الليجو وقام فريق العمل بعدها بحرص علي تصنيع السيارة من عدد 280 ألف قطعة ليجو.

وقد نقل هذا الموديل لمهرجان جودوود للسرعة حيث تمت اضافة آخر 13 ألف قطعة ليجو له خلال أعمال خيرية ساعدت علي جمع 3522 دولار. والنتيجة النهائية تتمثل في سيارة مثيرة ومذهلة ولمحت ماكلارين الي أن وزن السيارة الاجمالي 1600 كجم وهو ما يزيد عن وزن النسخة الحقيقية من السيارة المناسبة للطرق العادية.

أما بالنسبة للنسخة الحقيقية من السيارة فهي تحمل محرك V8 سعة 4 لتر بقوة 710 حصان وعزم دوران 770 نيوتن متر مع ناقل حركة SSG من 7 سرعات وبما يمكن السيارة من التسارع من الثبات الي 100 كمساعة في 2.9 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 341 كمساعة. ويبلغ سعر نسخة السيارة الليجو 1695 دولار.