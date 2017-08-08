بالفيديو.. لحظة تقبيل تامر حسني لمودل روز في هوليوود - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نشرت عارضة الازياء مودل روز عدة مقاطع فيديو عبر حسابها الرسمي “ سناب شات ” ، توثق فيها لحظة حضورها لحفل تامر حسني في هوليوود.

وعلقت مودل روز في الفيديو، بأنها لا تكاد تصدق نفسها بأنها تحضر حفلا لتامر حسني، كما أعربت عن سعادتها بلقاء المطربة المصرية أنغام، وزوجة تامر حسني، بسمة بوسيل.

وأثار الحدث اهتمام الجمهور خاصة عقب نشر صور لتامر حُسني يٌبل مودل روز .

وتوجه مع “ حسني ” إلى حضور العرض الأول للفيلم زوجته بسمة بوسيل، والمطربة أنغام، والمخرجة هالة سرحان.