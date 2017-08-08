أدلاء المدينة تستقبل أول فوج من حجاج الجزائر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استقبلت المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة أمس الأثنين ، أول فوج من حجاج الجزائر، حيث جرى الاحتفاء بالحجاج عند وصولهم لمقر سكنهم بماء زمزم والورد المديني .

ورحب عضو مجلس إدارة أدلاء المدينة المنورة الدكتور أحمد خليل، وعدد من مسؤولي المؤسسة بالحجاج ، مُتمنين لهم طيب الإقامة وأن يُتمم الله لهم أدائهم لنُسك الحج بكل يُسر واطمئنان.

و تواصل المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة أعمالها على مدار الساعة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، من خلال فرق عمل مؤهلة ومكاتب ميدانية تُعنى بتقديم الخدمات والتسهيلات للحجاج ، والتنسيق معهم لإنهاء إجراءات مغادرتهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج وفق الجدول الزمني المُعد لهم .