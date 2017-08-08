 7 أطفال بطوارئ سعود الطبية - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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7 أطفال بطوارئ سعود الطبية

7 أطفال بطوارئ سعود الطبية
نايف السالم(صدى):

استقبلت طوارئ مستشفى الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية، سبع حالات حرجة، في ظرف ثمان ساعات، بسبب ابتلاع أدوية وأجسام غريبة، وحالة غرق واحدة.

وأوضح الدكتور عبدالله عكام، استشاري طوارئ الأطفال بالمستشفى، أن الحالات تنوعت ما بين ابتلاع حبوب الأسبرين، تناول حبوب البنادول، تناول حبوب الفولتارين، إضافة إلى حبات أدول ، ابتلاع بطارية ألعاب، وتناول جزء من بطارية ريموت كنترول ، أما السابعة لطفل يبلغ من العمر 14 شهرا، غرق في مسبح منزلي ، وتم إنقاذهم جميعاً وإجراء الإسعافات الأولية لهم .

وأشار عكام إلى أن جميع الحالات خرجت بعد أن تلقت العلاج اللازم بالطوارئ، محذرا الأهالي من خطورة ترك أطفالهم دون رقابة، وضرورة أخذ الإجراءات الوقائية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1640 ] نشر منذ 54 دقيقة

الحمد لله على سلامتهم .

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