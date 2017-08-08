" تعليم جدة " يعتمد حركة نقل 757 موظفة إدارية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اعتمد مدير عام التعليم بجدة، عبدالله بن أحمد الثقفي، حركة نقل الموظفات الاداريات في تعليم جدة لعام 1438هـ والتي شملت 757 موظفة.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم جدة محمد سعد الغامدي، إن عدد المتقدمات لطلب النقل بلغ 945 إدارية وتم نقل 87٪‏ من مجموع المتقدمات ، وتم تحقيق الرغبة الاولى بنسبة 96٪ من اجمالي الاداريات المنقولات.

وأوضح “الغامدي”، أن التعامل مع حركة النقل كان الكترونيا في جميع مراحله لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الاداريات ، لافتا الى ان مدة الاعتراض على نتائج النقل ستكون لمدة عشرة ايام من تاريخ اعلان الحركة.

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