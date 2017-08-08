أسباب ظهور لمبة المكينة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بما أن السيارات في يومنا هذا باتت متطورة جداً كان من الطبيعي أن يظهر في طبلون عداد السرعة لمبة تشبه المكينة (أحياناً تستبدل بعبارة Check Engine) تقوم بتحذيرك بتواجد مشكلة ما في مركبتك.

فيما يتواجد الكثير من السائقين الذين لا يعرفون المعنى الحقيقي لهذه الرسمة لذلك وإذا كنت من هؤلاء من الضروري أن تطلع الآن على التالي.

إذاً كثير من الأسباب يمكن ان تؤدي إلى تواجد هذا الشعار في الطبلون ولعل أبرزها تلف القطعة التي تخفف من نسبة غازات ثاني أكسيد الكربون التي تصدر عن العادم والتي تسمى بالـ Catalytic Convertor. قامت شركات السيارت بوضع هذه القطعة في حفاظاً على البيئة لذلك وبمجرد تلفها سوف يظهر رمز المحرك أمامك. ومن الأسباب التي تؤدي إلى إضاءة هذا الرسم، العطل المفاجئ الذي يطل جهاز استشعار تدفق الهواء والذي يقوم بتحديد كمية الوقود التي تحتاجها السيارة تبعاً لكمية الهواء. أما ولو توقفت البواجي أو الكويلات عن العمل فسترى اللمبة مضاءة أمامك أيضاً.

وفي بعض الأحيان قد يعود الأمر إلى سبب يكون تافه لدى البعض ألا وهو ترك غطاء خزان الوقود دون قفله بإحكام، هذه المشكلة بإمكانها أن تساهم في تهريب البنزين إلى خارج المركبة والتسبب في اندلاع حريق قد لا تحمد عقباه.

في كل مرة تلمع لمبة المحرك أمامك في الطبلون تأكد أولاً من غطاء خزان الوقود قبل أن تتجه نحو الميكانيكي الذي تثق به أو الذي يملك جهاز كشف الاعطال “ سكانر ” .