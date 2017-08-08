⁠⁠⁠⁠⁠" الصحة " تعلن إصابة بكورونا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل إصابات ثانوية بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، في محافظة دومة الجندل، بمنطقة الجوف.

وأضاف المركز، في بيان، أن الحالة الأولى كان قد أعلن عنها يوم 12 ذو القعدة، ونتج عنها إصابتين لمخالطين منزليين، ومريض منوم في المستشفى.

وأوضح البيان أن فحص المخالطين كشف عينات إيجابية لمخالط منزلي واحد، وأربعة عاملين صحفيين بمستشفى دومة الجندل، جميعهم دون أعراض.