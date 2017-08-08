⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. معلومات هامة عن كفرات سيارتك - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تعتبر الإطارات في السيارة من ابرز القطع وأهمها خصوصاً وأن غيابها سيمنع السائق من التحرك ولو لمتر واحد حيث تطورت الإطارات مع الزمن فكانت صخرية وثم أصبحت خشبية حتى باتت مؤلفة اليوم من مواد عدة تصنع مع بعضها البعض ولابد من اختيارها بالطريقة الصحيحة كي تتناسب مع سيارتك، أما بالنسبة للرموز التي تتواجد عليها فهي مهمة جداً ولا بد من أن تكون على علم بها.

وفيما يلي شرح للفيديو المٌلحق بالتقرير :

ويعني الرقم 1 كما نشاهد نوع الاطار حيث P تعني الإطارات الخاصة بسيارات الركاب وLT تعني الإطارات الخاصة بالشاحنات الخفيفة وC تعني الإطارات الخاصة بالشاحنات التجارية الكبيرة.

ويشير الرقم 2 كما نشاهد الى عرض الإطار بالمليمتر نسبة الإرتفاع إلى العرض هي النسبة بين مقطع الإرتفاع و مقطع العرض للإطار.

اما الرقم 3 هذه فتشير الى نسبة بين مقطع الارتفاع ومقطع العرض بالاطار.

اما الرقم 4 يشير الى تصميم الإطار وحرف R تعني إطار بطبقات من الأحزمة الفولاذية اما B فتعني إطار بطبقات من الأحزمة النسيجية.

اما الرقم 5 فالمقصود به مقاس الجنط تأكد من الاطلاع على الملصق المثبت على جدار باب السائق لمعرفة المقاس المناسب لسيارتك.

اما الرقم 6 فيعني مؤشر الحمولة وهو رمز رقمي يمثل الحمولة القصوى أو الطاقة التحميلية للإطار عند السير بالسرعة المحددة.

رقم 7 يشير الى معدل السرعة القصوى التي يتحملها الإطار في الظروف الاعتيادية.

رقم 8 يشير الى قدرة الإطار على التخلص من السخونة و يشار إليها بالحروف A, B, C أعلى معدل لتحمل الحرارة هو A وأدنى معدل هو C في المملكة، ويوصى باستخدام الإطارات التي يكون معدل مقاومة الحرارة فيها من الفئة A.

رقم 9 يشير الى مقياس قدرة الإطار على الوقوف على الأسطح أو الأرصفة وهو يشار إليه بالحروف C ,B ,A ,AA.أكبر معدل احتكاك يشار إليه بالرمز AAوأدنى احتكاك بالرمز C.

الرقم 10 يشير الى مؤشر تآكل الإطار ويوضح مدى مقاومة الإطار للتآكل وكلما زاد الرقم زادت مقاومة الإطار للتآكل.