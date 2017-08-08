وزير الحج والعمرة يلتقي سفيري الهند وروسيا الاتحادية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

التقى وزير الحج والعمرة الدكتور ” محمد صالح بن طاهر بنتن ” في مكتبه بجدة اليوم الثلاثاء ، السفير الهندي لدى المملكة أحمد جاويد ، والوفد المرافق له ، وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف ، والوفد المرافق له ، كل على حدة .

وبحث اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون حجاج الهند وروسيا الاتحادية لهذا العام .

وأشاد السفيران بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو نائبه – حفظهما الله – والتسهيلات الكبيرة والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار لتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة ، منوهين بالتنظيمات الجديدة والخدمات التقنية لوزارة الحج والعمرة وتمكينهم من آداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة .