اختتام برنامج شباب طيبة الصيفي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

رعى معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أمس, اختتام فعاليات برنامج شباب طيبة الصيفي الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بالجامعة .

وأفاد الدكتور السراني أن الجامعة تنفذ هذا البرنامج ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها الجامعة تجاه المجتمع، موضحاً أن البرنامج ومن خلال مساراته المتعددة خدم شريحة من أبناء طيبة الطيبة, وشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة .

وبين أن الجامعة من خلال عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع جمعية التأهيل الاجتماعي بالمنطقة ” واعي ” صممت برنامجاً راعا الجوانب الدينية والثقافية والاجتماعية والرياضية لقضاء الإجازة في برنامج مفيدة ومتنوعة .

من جانبه أشار الدكتور معتاد الحربي إلى أن أكثر من 550 طالبا من جميع الفئات العمرية استفادوا من برنامج شباب طيبة عبر خمس مسارات: الترفيهي , السياحي , التطوعي , التقني , الثقافي، مبينا أن الهدف من البرنامج هو استثمار أقصى الموارد والفرص المتاحة لدى الجامعة لتنفيذ فعاليات وأنشطة ترفيهية جاذبة ومشوقة لأكبر عدد ممكن من الطلبة، بما يعزز قيم ومهارات الحياة اللازمة لبناء الشخصية المتوازنة والمنتجة لوطنها ومجتمعها .