عمل الرياض يضبط 7 مخالفات توطين - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

واصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاته التفتيشية بمشاركة الجهات الحكومية الشريكة، حيث نفذ حملة جديدة على أسواق الاتصالات بحيي غبيرا والبطحاء وسط العاصمة، أسفرت عن ضبط 7 مخالفات للمادة 36 من نظام العمل التي تختص بالمهن التي يحظر على غير السعوديين العمل فيها، كما ضبطت الحملة 28 وافداً يعملون لحسابهم الخاص .

وأوضح مساعد مدير عام عمل وتنمية الرياض للعمل سعد الدوسري أن هذه الحملة تأتي امتدادا لما سبقها من حملات لتطبيق الأنظمة بشكل عام، فيما يخص قطاع الاتصالات ومخالفي المواد 33 و36 و39 ، مؤكدا أن الحملات ستستمر بلا توقف إلى أن تبقى المملكة بلا مخالفين .

وزاد : بالقضاء على مخالفات النظام ستتوفر فرص عمل للمواطنين بالنسبة لقطاع الاتصالات أو غيره من القطاعات وهو ما سعت وخططت له الوزارة بقرارها المتضمن قصر العمل في المهن المتعلقة بالاتصالات ” بيعاً وصيانة على السعوديين فقط .

وفي إطار متصل كشفت الحملات التفتيشية لقرار توطين قطاع الاتصالات عن التزام أصحاب المحال في محافظة المجمعة، فيما ضبط مكتب عمل الخرج، في حملة أخرى، 3 مخالفات لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة الذي اصدرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي ينص على منع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة 12:00 ظهرا حتى 3:00 عصرا خلال الفترة من 20 من شهر رمضان حتى 24 من شهر ذي الحجة، فيما كشفت الحملات التزام المنشآت بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس بمحافظة الدوادمي .