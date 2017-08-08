البيئة تفرض حظر استيراد الفصيلة الخيلية من أسبانيا وماسيدونيا - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فرض حظر مؤقت على استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية الحية من دولتي أسبانيا وماسيدونيا.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي أن الحظر جاء ذلك بناء على النشرة التحذيرية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات مرض فقر الدم المعدي الخيلي في البلدين.

وأكد نائب مدير عام الادارة العامة للمحاجر الدكتور إبراهيم النويصر أنه جرى التعميم على المحاجر بذلك وتطبيق جمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.