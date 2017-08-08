بالصور.. جنرال موتورز تطرح سيارة كهربائية صغيرة الحجم في الصين - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

عزمت ” جنرال موتورز ” على طرح سيارة كهربائية صغيرة الحجم في الصين خلال هذا الأسبوع، من المقرر أن يصل سعرها لنحو 5300 دولار بعد استفادة الشركة من حوافز المركبات الكهربائية التي تقدمها حكومة البلاد.

ويصل طول قاعدة عجلات السيارة ” باوجون إي 100 ” ذات المقعدين إلى 63 بوصة فقط (160 سنتيمترا)، أي أقل بنحو 10 بوصات عن سيارة “سمارت فورتو” التي تنتجها ” دايملر ” والمعروفة بثمنها الباهظ مقارنة بمركبة ” جنرال موتورز ” الجديدة.

وتم تزويد السيارة ” إي 100 ” بمحرك كهربائي بقدرة 39 حصانًا، وتصل سرعتها القصوى إلى 62 ميلًا (100 كيلومتر) في الساعة، وتكفي بطاريتها -حال شحنها كاملة- للسير نحو 96 ميلًا متواصلة.

وتحتوي السيارة أيضًا على بعض وسائل الراحة، مثل نظام الترفيه المزود بشاشة 7 بوصات وخدمة ” واي فاي ” مدمج، إلى جانب أجهزة استشعار لتحديد موضع وقوف السيارة، علاوة على نظام تحذير من قرب المشاة.

وعلامة ” باوجون ” هي نتاج مشروع ” سايك- جي إم- ولينغ ” المشترك الذي تعد ” جنرال موتورز ” جزءًا منه، وتصنف ” باوجون ” كثامن أكبر علامة سيارات في الصين وفقًا لـ ” إم إم سي أوتوموتيف ” .

