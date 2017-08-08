" بتكوين " تقترب من 3500 دولار للمرة الأولى - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أرتفعت العملة الرقمية ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسجلت مستوى قياسيًا جديدًا، مع اقترابها من بلوغ 3500 دولار.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفعت “بتكوين” إلى 3486 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، قبل أن تتراجع مرة أخرى بنسبة 1.35% بضغط من مبيعات المتعاملين لتستقر قرب 3435 دولارًا.

وتمكنت ” بتكوين ” من تجاوز عملية الانفصال التي جرت مطلع الشهر الجاري، والتي أسفرت عن إصدار نسخة جديدة تحمل اسم ” بتكوين كاش “، وهو ما أثار تكهنات باحتمال هبوط قيمة العملة الأصلية بشكل حاد.