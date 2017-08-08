" مراجعة المشاريع الاستراتيجية " ورشة عمل بالشؤون الإسلامية - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب تحقيق الرؤية ورشة عمل خاصة بمراجعة المشاريع الاستراتيجية، اليوم الثلاثاء السادس عشر من شهر ذي القعدة 1438هـ، بمقر الوزارة بالرياض ، بمشاركة أصحاب الفضيلة وكلاء الوزارة ، ومديري العموم بمختلف الإدارات بالوزارة .

وتم خلال أعمال الورشة ــ التي قدمها المهندس سعيد القحطاني ــ مناقشة عدد من الموضوعات من أبرزها: استعراض كافة المشاريع ومعالجة الملحوظات وتعديلها، وعرض بعض المشروعات الاستثمارية للوزارة، واعتماد القائمة النهائية للمشاريع المتوافقة مع رؤية المملكة (2030).

وكانت الورشة قد أستهلت بكلمة لسعادة المدير العام لمكتب تحقيق الرؤية بالوزارة الدكتور صالح بن أحمد الغامدي،استعرض من خلالها ما تم تحقيقه من ورش العمل المتتالية سواء داخل ديوان الوزارة والمتمثلة في ورش بناء الاطار الاستراتيجي أو مشاركة الوزارة في ورش العمل الأخرى مثل ورشة ضيوف الرحمن التي تم تنفيذها في محافظة جدة لمدة ثلاثة أسابيع .

وأشار الزهراني إلى أن الوزارة تشارك حالياً في ورشة عمل وزارة الصحة ولمدة إثنى عشر أسبوعاً بدأت من هذا الأسبوع ,لافتاً إلى أن هذه الورش أثمرت في رفع مستوى أداء مكتب الرؤية (vro) بالوزارة من جعل الوزارة في ظل النطاق الأخضر بين كافة الوزارات .

الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الشؤون الإسلامية لتطوير العمل وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية(2030)، لاستيعاب طموحتها ومتطلباتها من خلال دعم المرونة في العمل الحكومي ، ورفع وتيرة التنسيق والعمل والتخطيط المشترك عبر تحديد بعض الأهداف المشتركة للجهات العامة بناء على الأولويات الوطنية ، والدفع حول نقل الخبرات بين الجهات العامة وإشراك القطاعين الخاص ، وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول لتحقيق رؤية (2030 وبرنامج التحول الوطني 2020) .