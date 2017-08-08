تعرفي على أهمية إضافة الملح للشامبو - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

يعتبر الملح من أهمّ العناصر، التي يلجأ اليها بعض الأشخاص في مأكولاتهم، لكن هل تساءلتم يوماً عن فوائده الجمالية؟.

ورغم احتوائه على الصوديوم، فإنّ الملح مفيدٌ جدّاً للشعر، نظراً لإحتوائه على 26 معدن.

لذلك فإنّ وضع الملح في قارورة الشامبو أمرٌ مفيد وأساسي للشعر، لتصفيفه وإضافة اللمعان إلى خصلاته.

كلّ ما عليك فعله هو إضافة 2-3 ملاعق كبيرة من الملح الى عبوة الشامبو لتحسين نمو الشعر، والتخلص من القشرة وحماية الرأس من الفطريات ومقاومة فروة الرأس الدهنية.