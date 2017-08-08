11عاماً سجن لمزور أيد داعش - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، حكماً يقضي بسجن متهم 11 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة، بعد إدانته بتأييد تنظيم داعش، إضافةً إلى تزوير عملات وبطاقة عدم تعرض.

جاء الحكم بعدما ثبت تأييد المتهم مع تنظيم ” داعش ” وتأييده للأعمال الإرهابية التي يقوم بها، ونشر وإعادة تغريد ما من شأنه المساس بالنظام العام في المملكة عبر موقع ” تويتر ” ، من أراء مؤيدة للتنظيم، إلى جانب تخزينه لصور أعضاء التنظيم وبعض ممن قتلوا على يد ” داعش ” .

كما أدين المتهم بحيازة مقاطع إباحية وتزييف عملات ورقية متداولة نظاماً في المملكة، وتزوير محررات منسوبة إلى جهات عامة (تقارير طبية، نماذج تخفيض تذاكر سفر طيران، نماذج إصلاح مركبات، بطاقة عدم تعرض)، واستخدامه لتلك المحررات.