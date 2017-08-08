مقتل 4 مسلحين من عناصر طالبان باكستان خلال عملية أمنية - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

لقي أربعة مسلحين من عناصر حركة طالبان باكستان مصرعهم خلال عملية أمنية نفذتها الشرطة الباكستانية في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني.

وأوضح مسؤول أمني باكستاني اليوم أن العملية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة في أحد ضواحي لاهور، بناء على معلومات استخباراتية رصدت مكاناً يختبئ فيه عدد من المسلحين.

وأضاف أن وحدة مكافحة الإرهاب داهمت ذلك الموقع وتبادلت إطلاق النار مع المسلحين ما أدى إلى مقتل أربعة منهم ونجاح ثلاثة آخرين في الفرار، حيث يجري البحث عنهم.

ولفت إلى أن المسلحين كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة في مدينة لاهور، مشيراً إلى أن وحدة مكافحة الإرهاب صادرت من ذلك الموقع كمية من الأسلحة والمتفجرات.