تريليون ريال قيمة رؤوس أموال المصانع المنتجة في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن عدد المصانع تحت الإنشاء في السعودية 816 مصنعا برؤوس أموال 21.76 مليار ريال، وبقوة عاملة قوامها 65816 عامل.

كما أن صناعة المعادن المشكلة تصدرت تلك المصانع بـ 212 مصنعا، تلتها المعادن اللافلزية الأخرى بـ130 مصنعا، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بـ128 مصنعا، في حين حلت مصانع المنتجات الغذائية في المرتبة الرابعة بـ59 مصنعا، وصناعة المنتجات والمواد الكيميائية بـ55 مصنعا.

فيما بلغ إجمالي رؤوس أموال المصانع المنتجة في السعودية 1.094 تريليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2017، فيما بلغ عدد المصانع المنتجة 7788 مصنعا، وبلغت أعداد القوة العاملة 1048933 عاملا.

و قال المهندس ” صالح السلمي ” وكيل الوزارة لشؤون الصناعة، إن الوزارة تعمل على متابعة المصانع كافة تحت الإنشاء وبشكل دوري وتذليل العقبات كافة أمام المصنعين، موضحا أن الخطوات التطويرية التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن مبادراتها لتحقيق “رؤية المملكة 2030” ستسهم في خدمة المستثمرين الصناعيين وجذب الاستثمارات في شتى القطاعات.