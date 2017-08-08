بالفيديو.. فتاة ترتدي فستان الزفاف وتتجول في الشارع بدون عريس - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. فتاة ترتدي فستان الزفاف وتتجول في الشارع بدون عريس
قررت فتاة مصرية ” عزباء ” أن تحتفل بنفسها وأرتداء فستان الزفاف دون وجود عريس ، لمكافئة نفسها بعد الأنتهاء من انجاز عمل طويل .
وقالت اسراء، 27 سنة، خلال لقاء لها ببرنامج آخر النهار، أن ” الفرح ليس بلبس الفستان ولا الزواج أيضاً بارتداءه فالكثير ممن ارتدوا فستان العرس انتهى زواجهم بالطلاق ” ، وأضافت أنها غير مهتمة بكلام الناس فما ما قامت به من أجل نفسها، ما دامت ” حاجة ماتغضبش ربنا ومتأذيش حد ” ، مؤكده ، أن الناس في الشارع كانت سعيدة من أجلها.
وواجهت اسراء مشاكل عدة قبل الإقدام على مخططها، فلم تجد فستان يناسب مقاسها حتى تلقت عرضاً على الانترنت من إحداهن، كما قوبل قرارها بالرفض من قبل أهلها، إلا أنها تحدثت كونها مسؤولة عن قراراتها التي تتخذها وتصرفاتها وتفعل ما تريد.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1628 ] نشر منذ 53 دقيقة
مسكينه الله يرزقها بالزوج الصالح ويسعدها .
نهار السلام[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 42 دقيقة
يا عاذلي لابغيت تسوي الشئ سوه . . . ولا تراعي الخلق خلهم يقولون
ولانشدك الناس قل خاطري وجوه . . . مانيب حامل هم حاسد ومغبون
نهار السلام[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 33 دقيقة
ياصاحبي لا بغيت تسوي الشئ سوه . . . ولا تراعي الخلق خلهم يقولون
ولا نشدك الناس قل خاطري وجوه . . . مانيب حامل هم حاسد ومغبون
درة البسامي[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 33 دقيقة
عسى ما شر..
فيصل الهلالي[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 19 دقيقة
خخخخخخخخخخخ الدره عجبتها الفكره يالله قو هد ولايهمك عادي ترا
محمدالعتيبي[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 16 دقيقة
مش هتكمل فرحتك
من غير الشريك المؤنس
لما تقلعي الفستان حتتنيلي تنامي لوحدك
درة البسامي[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 3 دقائق
الهلالي
إقرأ ثم إفهم ثم علّق …