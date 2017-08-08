بالفيديو.. فتاة ترتدي فستان الزفاف وتتجول في الشارع بدون عريس - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قررت فتاة مصرية ” عزباء ” أن تحتفل بنفسها وأرتداء فستان الزفاف دون وجود عريس ، لمكافئة نفسها بعد الأنتهاء من انجاز عمل طويل .

وقالت اسراء، 27 سنة، خلال لقاء لها ببرنامج آخر النهار، أن ” الفرح ليس بلبس الفستان ولا الزواج أيضاً بارتداءه فالكثير ممن ارتدوا فستان العرس انتهى زواجهم بالطلاق ” ، وأضافت أنها غير مهتمة بكلام الناس فما ما قامت به من أجل نفسها، ما دامت ” حاجة ماتغضبش ربنا ومتأذيش حد ” ، مؤكده ، أن الناس في الشارع كانت سعيدة من أجلها.

وواجهت اسراء مشاكل عدة قبل الإقدام على مخططها، فلم تجد فستان يناسب مقاسها حتى تلقت عرضاً على الانترنت من إحداهن، كما قوبل قرارها بالرفض من قبل أهلها، إلا أنها تحدثت كونها مسؤولة عن قراراتها التي تتخذها وتصرفاتها وتفعل ما تريد.