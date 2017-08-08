الطيران الإسرائيلي التجسسي ينتهك سيادة الأجواء اللبنانية - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية منتهكاً بشكل متعمد قرار مجلس الامن رقم 1701.

وأفادت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني في بيان اليوم أن طائرة تجسس إسرائيلية انتهكت الليلة الماضية أجواء الجنوب اللبناني من فوق بلدة الناقورة ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الاجواء من فوق بلدة رميش الحدودية باتجاه الاراضي المحتلة.

وأضاف البيان أن طائرة عدوة مماثلة انتهكت الاجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب ورياق وبعلبك والهرمل ومن ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش الحدودية عائدة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.