صورة ضوئية لبوتين تظهر على واجهة فندق ترامب بأمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ظهرت على واجهة أوتيل Trump SoHo العائد لدونالد ترامب فى نيويورك الليلة الماضية بالأضواء، صورة الرئيس فلاديمير بوتين والعلم الروسى يرفرف من ورائه على ألحان النشيد الوطنى الروسي. بحسب ” روسيا اليوم ” .

وقام على هذه الحملة، الفنان روبين بيل الذى أعد اللوحة الضوئية المعبرة هذه، وأكد أن أهم ما فيها ”

عبارة Happy to help, bro ” ومعناها ” سعيد بمساعدتك يا أخي! ” .

وأشار بيل كذلك إلى أن لوحته الضوئية تضمنت عبارة مشابهة بالروسية، ومعناها “شدّ حيلك يا أخي!”، فى إيحاء لصدورها عن الرئيس الروسي مخاطبا نظيره الأمريكي.

صحيفة Business Insider الأمريكية، اعتبرت من جهتها فى تعليق على هذه الحملة، أن موعدها لم يأت من فراغ، وتندرج ضمن ” المرحلة الثانية من التحقيق فى قضية التدخل الروسى فى سير الانتخابات الأمريكية ” ، التى انطلقت مع تشكيل ما صار يعرف بـ ” فريق المحلفين الكبير ” للنظر بقضية تخابر ترامب مع موسكو إبان حملته الانتخابية وقبلها.