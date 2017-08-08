عادات خاطئة تتسبب في رائحة الجسم الكريهة.. أحذريها - صحيفة صدى الالكترونية

عادات خاطئة تتسبب في رائحة الجسم الكريهة.. أحذريها
على الرغم من الاستحمام المتكرر واستخدام مزيلات العرق، إلا أن البعض لديهم رائحة جسم غير مرغوب فيها، وهذا يعود إلى بعض العادات الخاطئة، او عدم تنظيف بعض الأماكن في الجسم، تم عرضها في موقع thehealthsite indian express.
– عدم إزالة الشعر الزائد في الجسم، خاصًة المناطق الحساسة، بسبب التصاق البكتيريا به، حتى مع الاستحمام.
– قلة استخدام الغسول الخاص بالمناطق التناسلية للنساء بشكل يومي، للتخلص من أي إفرازات غير صحية تحوي الكثير من البكتيريا الضارة.
– عادًة ما يغفل الكثيرون عن تنظيف منطقة “السرة” التي تتجمع بها البكتيريا، وينتج عنها الكثير من الروائح الكريهة.
– ارتداء الملابس على الفور دون تجفيف الجسم بعد الاستحمام، وهذا يتسبب في نمو الجراثيم، لانها تتكاثر في الأماكن الرطبة، والأمر ينطبق على شعر الرأس أيضًا.
– إغفال تنظيف الأذن من الخارج، بسبب طبيعة شكل الأذن التي تجعل من السهل تجمع البكتيريا .
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1640 ] نشر منذ 4 ساعات
كلام من ذهب يا اماني .👍🏽👍🏽.
شيخه[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 4 ساعات
اقرا ياراعي الددسن لكي تستفيد هههههههه
المعشوق[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههه النظافه من الايمان
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1640 ] نشر منذ 4 ساعات
يا شيخه دامك قريتي نفذي . ترى اماني تقصدك إنتي .🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9065 ] نشر منذ 3 ساعات
النظافةة مايبي لها تعليم .. النظيفة نظيفة في كل شي 🙂
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10141 ] نشر منذ 2 ساعتين
وفوق هذا كله
طبيعة الاكل ياسادة 😊
هذه اهم من الاشياء التي ذكرت
يعني اللي اكلهم اغلبه توابل وحار وثوم وبصل 👈دخيل الله لو يتنقعون بكلوركس ماينفع 😷 لان حتى النفس [التنفس]له رائحه نتنه وكذلك العرق 😷😷راح يكون بشكل غير طبيعي
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غير عن اللي اكلهم خفيف طبعا ويرتكز ع الخضار
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.هنا الجسم نفسه والجلد يتشبع برائحة اكسدة تلك المواد كونها سريعة اكسده مع اي حراره تلاقيه صار 👈فواحه 😷
برق[ عدد التعليقات: 10541 ] نشر منذ 1 ساعة
اهم شي الاكل مثل ماقالت امل
نعم رائحة الاكل تطلع مع مسام الجسم مع العرق ، خلوكم على الخضار