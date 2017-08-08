بالصور.. أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك مساء أمس في جلسته الأسبوعية بالقصر الحكومي رؤساء المحاكم والقضاة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين ومشايخ القبائل وأهالي المنطقة.

ورحب سموه بالجميع ، مستعرضاً العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.

وتناول سموه الفعاليات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية وأخرها دورة تبوك الدولية الثانية ومهرجان الورد والفاكهة، مؤكداً أن هذه الفعاليات تأتي في سياق الحرص على توفير أنشطه مختلفة تناسب الجميع خلال فترة الصيف.

وأثنى سموه على انعكاسات هذه الفعاليات والنجاح الذي تحقق، وقال : إن قدرة شبابنا السعودي الذين أشرفوا على تنظيم هذه الفعاليات أبهروا الجميع وهذا ما نفاخر به وهو المكسب الحقيقي .

وأضاف سموه أن هذه الأنشطة جذبت آلاف الزوار سواء من داخل المنطقة أو من خارجها الذين أبدوا إعجابهم بما شاهدوه ، مبيناً أن تضافر الجهود من الجميع أسهم ولله الحمد في هذا النجاح الذي تحقق وانعكس على انطباعات الحضور .

وسأل سمو أمير منطقة تبوك، الله تعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله -.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.