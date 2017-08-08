النقل: إتاحة 120 ألف فرصة عمل للمواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

النقل: إتاحة 120 ألف فرصة عمل للمواطنين
قال رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح أن الهيئة ملتزمة بدورها التنظيمي والتشريعي من ناحية صناعة القرار والجدية وضبط قطاع النقل، مما أدى إلى توفير أكثر من 120 ألف فرصة عمل لأبناء المملكة في شركات التطبيقات المرخصة بتوجيه المركبات بدوام كلي أو جزئي.
وأكد خلال لقاء نظمته هيئة النقل العام للتعريف بقطاع النقل البري وتحدياته وتطلعاته بالرياض، إلى أهمية الشراكة بين هيئة النقل العام والقطاع الخاص .
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 30 دقيقة
كلهم اجانب باكستانيين ويمنيين ومصريين
ترى عايشين بالبلد يادكتور رميح وشايفين بعيوننا
بتصريحك هذا يالرميح اما انك نصاب او ماتدري وين الله حاطك فيه