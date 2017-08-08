النقل: إتاحة 120 ألف فرصة عمل للمواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح أن الهيئة ملتزمة بدورها التنظيمي والتشريعي من ناحية صناعة القرار والجدية وضبط قطاع النقل، مما أدى إلى توفير أكثر من 120 ألف فرصة عمل لأبناء المملكة في شركات التطبيقات المرخصة بتوجيه المركبات بدوام كلي أو جزئي.

وأكد خلال لقاء نظمته هيئة النقل العام للتعريف بقطاع النقل البري وتحدياته وتطلعاته بالرياض، إلى أهمية الشراكة بين هيئة النقل العام والقطاع الخاص .