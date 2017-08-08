عاصفة جدل قبل انطلاق دوري جميل الخميس المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

اشتعلت الساحة الرياضية في المملكة بعاصفة من الجدل عن التحكيم قبل يومين من انطلاق منافسات دوري جميل, والتي ستفتتح الخميس بمباراتين تجمع الأولى الهلال حامل اللقب مع ضيفه الفيحاء الصاعد حديثا لدوري جميل, فيما تجمع الثانية الفتح مع التعاون بالاحساء.

وأبدى عدد من ” الإعلاميين الهلاليين ” استيائهم من اختيار الحكم تركي الخضير لإدارة مباراة الهلال والفيحاء, والذي أثار جدلا بعد اشهاره 8 بطاقات صفراء و3 بطاقات حمراء في مباراة الترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي في نصف نهائي البطولة العربية.

وخرج الخضير من تلك المباراة محاطا بعناصر الشرطة المصرية لحماية من بعض لاعبي الفتح الذين هاجموه بعد نهاية المباراة معترضين على قراراته.وقال بعض الهلاليين أن الخضير لا يستحق إدارة مباراة حامل اللقب بعد ” فشله في البطولة العربية “.