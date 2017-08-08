تعيين ستة قانونيين جدد بمركز التحكيم الرياضي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أصدر مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي قرارا بتعيين ستة محكمين قانونيين جدد، خمسة منهم من المملكة، وواحد من دولة الكويت الشقيقة، لينضموا إلى قائمة المحكمين المعتمدة لدى المركز.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة في 15 رمضان الماضي، واستنادًا إلى الفقرة الثانية التي تسمح بإضافة محكمين جدد إلى قائمة المحكمين المعتمدين لدى المركز.

وفي ضوء ذلك، تم اعتماد المحامي محمد بن أحمد الديني، والمحامي علي بن عبدالله بن علي، والمحامي محمد بن عبدالله السهلي، والمحامي سلطان بن محمد الصامل (من المملكة)، والدكتور فهد علي الزميع (من الكويت).