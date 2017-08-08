نصائح هامة لمنع جفاف وتشقق الشفتين في الصيف - صحيفة صدى الالكترونية

نصائح هامة لمنع جفاف وتشقق الشفتين في الصيف
تعاني الكثير من النساء من مشكلة جفاف الشفتين وتشققهما، وينتج ذلك عن عوامل الطقس التي تجفف السوائل والزيوت الطبيعية التي تساعد على ترطيبهما وخاصة خلال فصل الصيف.
وللحفاظ على نعومة ونضارة الشفتين يمكن ابتاع النصائح التالية:
1- عدم لعق الشفتين
على عكس الاعتقاد السائد لدى الكثير من النساء، يسبب لعق الشفيتن المستمر جفافهما وتشققهما، لذلك يجب التوقف عن هذه العادة بشكل فوري.
2- استخدام مرهم شفتين مناسب
ينصح باستخدام مرهم بنوعية جيدة للشفتين للحفاظ على الرطوبة بداخلهما، ويفضل أن يكون المرهم بعامل حماية مرتفع من أشعة الشمس في فصل الصيف.
3- تناول كميات كبيرة من الماء
يحتاج الإنسان إلى كميات كبيرة من الماء للحفاظ على توازن السوائل في الجسم، وينصح الأطباء بشكل دائم بتناول ما بين 2.5 و 3 ليتر من الماء بشكل يومي، ويساعد ذلك على ترطيب الجلد ومنع الشفتين من الجفاف والتشقق.
4- اختيار مساحيق تجميل صحية
تمتلىء الأسواق بأنواع عديدة من مساحيق التجميل وأحمر الشفاه، ويجب اختيار الأنواع الجيدة منها وتجنب الأنواع التجارية التي تسبب جفاف البشرة والشفتين، ويمكن الحصول على نصيحة خبراء التجميل في هذا المجال.
5- عدم استخدام غسول وجه مخرش
تستخدم في بعض الأحيان أنواع من غسول الوجه لعلاج البثور ومشاكل البشرة الأخرى، وغالباً ما تكون مخرشة للشفتين، لذلك ينصح بتجنب وصول هذه المواد إلى الشفتين للطفاظ على نعومتهما ونضارتهما.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9065 ] نشر منذ 4 ساعات
اخبرها تتشقق في الشتاءء عشاان الرياح والجو الناشف مو بالصيف
😂😂
نهار السلام[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 4 ساعات
انا شخصيا مع النصيحه الاولى . . ولكن
مع طرف اخر . . يرغب في مساعدتك على العلاج . . . !
الثامري[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 4 ساعات
علاااااااااجهااااااا سهل
حط في جيبك قطعه من شحم الذنبه وكل نصف ادعك براطمك
زين مااااازين
هذا العلاج للعزوبيه
اماااا المتجوزين هم يعرفون كيف يعااااالجو بعض
الطرق والسبل عندهم كثيره
رحمتك ياربي..💔[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 4 ساعات
اشربوا مووووووووووويه
واحلى مرطب ((روزال))
رخيص بس روووعه👍
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10141 ] نشر منذ 2 ساعتين
التقطه الاولى 👈صحيح تؤدي للجفاف كنت اسويها بشكل عفوي اثناء الكلام وبطلتها بصعوبه
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..مرطب فازلين العادي فيه منه 👈بيبي فازلين خلوه دايم معكم امزجوه مع قطعه من الروج اللي تحبين وظلي حطي منه حلو اوقات العمل او الجامعه يرطب ويعطيك لون حلو
او بدون اذا ماتيين لون 👍
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لان المرطبات التجاريه مفغولها مؤقت فقط
راكان[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي هلكت ام امنا بالجامعه حقتها وكان ماحد درس بالجامعه غيرها خلاااااااص عرفنا انك مثقفه ول
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10141 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂
ماشي يااخت راكان ولايهمك
بنعدل هالنقطه اللي زعلتكي ونرفزتكي 😊
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9065 ] نشر منذ 39 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10141 ] نشر منذ 22 دقيقة
انا لست مثقفه ✋
واشكر صراحه من يشوفني مثقفه 😊
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.انا باختصار تعلمت من مادرست ولم اقرأ في حياتي الا كتاب واحد للمعلوميه يعني وكان عن الجن 🤗✋
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ماتراه من معلومات هو ماتوصلت له من خلاصة دراستي ١٥ سنه الماضيه سواء هنا او في سوريا واقسم بالله العظيم ع ذلك قد تستغربون بعض الشيئ 😊
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.اتوجه بالشكر والتقدير 👈لعمو قوقل كان يوصلني لكل شي يشكل علي حاليا 😊 واشكر الله ع ماوهبني من نعمة الفهم والذكاء فهي اعظم نعمه من الله وهي من ساعدتني للتمكن من هذا العلم بمفهوميه وليس 👈احفظ وكرر كالببغاء 😊
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.انا احب التصفح بقوقل ولا احب القراءه من الكتب 😊
الكتب الجأ لها في حالة تقديم بحث او اقدام ع اختبار فقط فقط
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تحياتي بحق للمثقفين والمثقفات فانا لا اصنف نفسي منهم ✋😊
راكان[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 21 دقيقة
يعني اللي انا اعرفه التعليق سطر سطرين معليش . لكن تجيكي وحده تكتب محاضره كاااااامله ؟ ليه وكان ماحد يعرف الطعام والنظافه والمكياج والدول والفن الا هي . صدى للترفيه وشوي مزح مو معلومات معلومات معلومات هذا ايه
راكان[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 19 دقيقة
المعلومات في الكتب لابغيناها انتي بس ريحي نفسك وشوفي جامعتك 🙂
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5308 ] نشر منذ 16 دقيقة
الترطيب ثم الترطيب هو علاج تشقق الشفاه قبل النوم وبعد الاستيقاظ
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9065 ] نشر منذ 11 دقيقة
والله صدقت ي راكان 🌚 .. كأنناا مانفهم ولانعرف شي الا اذا سردو هالمعلقات 😂😂 ..
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ابثرؤنا بكل خبر مقالات طؤيلة عريضة يعنناا احنا الفهمانين ..
الحمدلله معاد احد جاهل وقوقل ماخلى شي 👌👌