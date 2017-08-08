نصائح هامة لمنع جفاف وتشقق الشفتين في الصيف - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تعاني الكثير من النساء من مشكلة جفاف الشفتين وتشققهما، وينتج ذلك عن عوامل الطقس التي تجفف السوائل والزيوت الطبيعية التي تساعد على ترطيبهما وخاصة خلال فصل الصيف.

وللحفاظ على نعومة ونضارة الشفتين يمكن ابتاع النصائح التالية:

1- عدم لعق الشفتين

على عكس الاعتقاد السائد لدى الكثير من النساء، يسبب لعق الشفيتن المستمر جفافهما وتشققهما، لذلك يجب التوقف عن هذه العادة بشكل فوري.

2- استخدام مرهم شفتين مناسب

ينصح باستخدام مرهم بنوعية جيدة للشفتين للحفاظ على الرطوبة بداخلهما، ويفضل أن يكون المرهم بعامل حماية مرتفع من أشعة الشمس في فصل الصيف.

3- تناول كميات كبيرة من الماء

يحتاج الإنسان إلى كميات كبيرة من الماء للحفاظ على توازن السوائل في الجسم، وينصح الأطباء بشكل دائم بتناول ما بين 2.5 و 3 ليتر من الماء بشكل يومي، ويساعد ذلك على ترطيب الجلد ومنع الشفتين من الجفاف والتشقق.

4- اختيار مساحيق تجميل صحية

تمتلىء الأسواق بأنواع عديدة من مساحيق التجميل وأحمر الشفاه، ويجب اختيار الأنواع الجيدة منها وتجنب الأنواع التجارية التي تسبب جفاف البشرة والشفتين، ويمكن الحصول على نصيحة خبراء التجميل في هذا المجال.

5- عدم استخدام غسول وجه مخرش

تستخدم في بعض الأحيان أنواع من غسول الوجه لعلاج البثور ومشاكل البشرة الأخرى، وغالباً ما تكون مخرشة للشفتين، لذلك ينصح بتجنب وصول هذه المواد إلى الشفتين للطفاظ على نعومتهما ونضارتهما.