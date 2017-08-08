ضبط 7 مخالفات بقطاع الاتصالات و28 وافداً يعملون لحسابهم بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أسفرت حملة تفتيشية لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات الحكومية ممثلة في (شرطة منطقة الرياض، والضبط الإداري، وقوة الضبط الميداني، ووزارة التجارة والاستثمار، وأمانة مدينة الرياض، وصحة البيئة، وإدارة المجاهدين، وإدارة الدفاع المدني) عن ضبط 7 مخالفات للمادة 36 من نظام العمل التي تختص بالمهن التي يُحظر على غير السعوديين العمل فيها، كما ضبطت الحملة 28 وافداً يعملون لحسابهم الخاص وذلك في أسواق الاتصالات بحيي غبيرا والبطحاء وسط العاصمة .

وأوضح مساعد مدير عام عمل وتنمية الرياض للعمل سعد الدوسري، أن هذه الحملة تأتي امتداداً لما سبقها من حملات لتطبيق الأنظمة بشكل عام، فيما يخص قطاع الاتصالات ومخالفي المواد 33 و36 و39؛ مؤكداً أن الحملات ستستمر بلا توقف إلى أن تبقى المملكة بلا مخالفين.

وأضاف أنه بالقضاء على مخالفات النظام ستتوفر فرص عمل للمواطنين بالنسبة لقطاع الاتصالات أو غيره من القطاعات؛ وهو ما سعت وخططت له الوزارة بقرارها المتضمن قَصْر العمل في المهن المتعلقة بالاتصالات ” بيعاً وصيانة ” على المواطنين فقط.